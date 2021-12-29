Украина В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

2021-12-29 18:41

 

Синоптики сообщили о потеплении, которое придет в Украину 31 декабря. Температура воздуха на западе поднимется до +5 градусов тепла.

Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

Потепление придет в западные области Украины 31 декабря. Там температура воздуха днем будет от -1 до +5, а ночью -4+1. На севере страны днем ожидается -1-4, а ночью -3-7.

Температура воздуха в центральных областях будет от -1 до -3, а ночью -3-9. На востоке днем прогнозируют -1-4, а ночью -6-10. На севере днем прогнозируют -1+2, а ночью -3-6.

Вместе с тем, в западных областях будут дожди, а на всей остальной территории Украины - снег с дождем.

То есть в последний день 2021 года погода в Украине улучшится.

subscriber subscriber

Еще по теме

Надвигаются снежные бураны: синоптики предупредили, что будет не до шуток

2021-12-27 21:07

Другого вывода быть не может: разведчик оценил угрозу масштабной атаки войск Путина на Украину

2021-12-26 11:30

Газпром снизил транзит газа через Украину

2021-12-25 10:00

Конец пандемии, в ВОЗ назвали обнадеживающие сроки: "По имеющимся данным..."

2021-12-23 20:20

Еще новости в разделе "Украина"

Зарплаты украинцев вырастут с 1 января: кому и на сколько поднимут выплаты

2021-12-29 21:03

В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

2021-12-29 18:41

Украинские школы в январе перейдут на новые стандарты питания

2021-12-29 18:15

В Украине может появиться налог на газировку

2021-12-29 16:42
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Зарплаты украинцев вырастут с 1 января: кому и на сколько поднимут выплаты 2021-12-29 21:03
В Украину идет потепление: синоптики назвали дату 2021-12-29 18:41
Украинские школы в январе перейдут на новые стандарты питания 2021-12-29 18:15
В Украине может появиться налог на газировку 2021-12-29 16:42