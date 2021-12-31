Как купившим поддельный сертификат о вакцинации получить реальную прививку

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что граждане, ранее купившие сертификат о вакцинации, а теперь желающие получить настоящую прививку, могут сделать это только помогая раскрыть правонарушение.
"У нас уже не один случай, когда люди обращались в медицинское учреждение с желанием вакцинироваться, имея поддельный сертификат, но медицинские работники в таких случаях вынуждены отказывать людям в вакцинации", - сказал Ляшко.
Он также отметил, что МОЗ хочет урегулировать эту ситуацию и освободить от уголовной ответственности лиц, купивших поддельный сертификат. Для этого, по словам министра, человек должен "добровольно признаться в содеянном и активно содействовать раскрытию правонарушения".
Ляшко рассказал о дальнейшем алгоритме действий:
Как участник уголовного производства лицо должно давать показания о том, как и где получило поддельный сертификат и "своим поведением всячески содействовать раскрытию преступления".
Ляшко отметил, что статус "участника уголовного производства" с человека снимается только по ходатайству прокурора через суд. При этом освобождение от уголовной ответственности точно не коснется лиц, которые выступали организаторами или были соучастниками таких преступлений – они сознательно пошли на это и должны понести ответственность.