Украина Как купившим поддельный сертификат о вакцинации получить реальную прививку

2021-12-31 12:44

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что граждане, ранее купившие сертификат о вакцинации, а теперь желающие получить настоящую прививку, могут сделать это только помогая раскрыть правонарушение.

"У нас уже не один случай, когда люди обращались в медицинское учреждение с желанием вакцинироваться, имея поддельный сертификат, но медицинские работники в таких случаях вынуждены отказывать людям в вакцинации", - сказал Ляшко.

Он также отметил, что МОЗ хочет урегулировать эту ситуацию и освободить от уголовной ответственности лиц, купивших поддельный сертификат. Для этого, по словам министра, человек должен "добровольно признаться в содеянном и активно содействовать раскрытию правонарушения".

Ляшко рассказал о дальнейшем алгоритме действий:

Человек, имеющий поддельный документ о вакцинации, но желающий пройти вакцинацию от COVID, обращается к своему семейному врачу или медработнику в пункте вакцинации.

Врач вызывает полицию, она фиксирует наличие у лица фейкового документа, изымает этот документ на экспертизу и проводит соответствующие процессуальные действия.

По данному факту следователи открывают уголовное производство, в котором человек, купивший поддельный документ, становится его участником.

Как участник уголовного производства лицо должно давать показания о том, как и где получило поддельный сертификат и "своим поведением всячески содействовать раскрытию преступления".

Ляшко отметил, что статус "участника уголовного производства" с человека снимается только по ходатайству прокурора через суд. При этом освобождение от уголовной ответственности точно не коснется лиц, которые выступали организаторами или были соучастниками таких преступлений – они сознательно пошли на это и должны понести ответственность.