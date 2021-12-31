Курьезы Покинувший пост из-за коррупционного скандала экс-канцлер Австрии начал работать у друга Трампа

2021-12-31 16:29

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что будет работать на должности "глобального стратега" в компании миллиардера Питера Тиля. В скором времени он собирается переехать с семьей в США. 

Как сообщает телеканал OE24, Курц приступит к своей новой работе в Thiel Capital в феврале 2022 года. Глава компании Питер Тиль - республиканец и давний соратник экс-президента США Дональда Трампа.

По словам Курца, он познакомился с Тилем в 2017 году на Мюнхенской конференции по безопасности.

По оценкам источников в компании, будущий годовой доход Курца может превышать 500 тысяч евро, что почти на 200 тысяч больше его зарплаты на должности главы австрийского правительства.

Напомним, ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц ушел в отставку из-за коррупционного скандала. Также он объявил об уходе из политики.

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Курьезы

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