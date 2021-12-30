Украина Зеленский утвердил сроки увольнения в запас военных и призывов на срочную службу

2021-12-30 18:43

Владимир Зеленский подписал Указ № 687/2021, в котором определяются сроки проведения ежегодных очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу.

Об этом сообщается на сайте президента Украины 30 декабря.

Таже указ регулирет увольнение в запас военнослужащих, выслуживших сроки такой службы, и порядок выполнения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением очередных призывов в 2022 году. Согласно документу, в следующем году проведение очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу состоится с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Согласно указу, увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, также планируют провести в апреле – июне и октябре – декабре. Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022 года, а подготовительные мероприятия планируют начать на месяц раньше этих дат. Следует отметить, что призванные военнослужащие срочной военной службы не привлекаются к выполнению боевых задач в зоне проведения Операции объединенных сил. Военных, которые проходят срочную службу в Вооруженных Силах Украины, привлекают, в первую очередь, к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапаса и на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации (кроме тех, которые дислоцируются в Донецкой и Луганской областях).

Согласно законодательству, призыву не будут подлежать граждане призывного возраста, которые проходят обучение. Им предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения. Речь идет о студентах дневной формы обучения учреждений общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего образования, среди прочего – при получении начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам ступенчатой системы образования.

Такую же отсрочку должны получить те, кто учится в учреждениях профессионального предвысшего и/или высшего образования, в частности при получении очередной степени, в учреждениях среднего или высшего духовного образования, в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства. Отсрочка от призыва на срочную военную службу также предоставляется гражданам Украины, которые обучаются по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях учреждений высшего образования, по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Вопрос о призыве либо предоставлении отсрочки (освобождения) от призыва, согласно законодательству, рассматривают районные или городские призывные комиссии.

Отсрочка от призыва может быть предоставлена призывникам согласно решениям призывной комиссии Автономной Республики Крым, областных и Киевской городской призывной комиссии по представлению районных (городских) призывных комиссий.