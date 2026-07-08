Світ Міністр оборони Німеччини зробив для себе запас води та їжі на випадок війни

2026-07-08 14:34

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що разом із дружиною зробив запас води та продуктів на кілька днів на випадок надзвичайної ситуації або можливого воєнного конфлікту

За його словами, Німеччина має бути готовою до потенційних криз, а громадянам варто серйозно ставитися до рекомендацій цивільної оборони щодо створення базових запасів.

Водночас Пісторіус не заявляв, що «Третя світова війна вже незабаром почнеться» або що «всі повинні готуватися саме до її початку».

Такі формулювання відсутні в його інтерв’ю і є перебільшенням.

Також наведені в дописі твердження про «попередження США Польщі про скору атаку рф» та інші подані прогнози не мають офіційного підтвердження в такому вигляді.

subscriber subscriber

Еще по теме

Путіну вкотре примарилося, що Сили оборони України "відступають" уздовж усієї лінії фронту - ISW

2026-06-30 10:28

Російські новобранці лишаються живими на фронті не більше 35 хвилин - The New York Times

2026-06-29 13:31

документ Україна не хоче вічної війни! Зеленський в листі до путіна запропонував мир

2026-06-05 08:25

Що зараз відбувається на різних напрямках фронту

2026-05-25 12:29

Еще новости в разделе "Світ"

Міністр оборони Німеччини зробив для себе запас води та їжі на випадок війни

2026-07-08 14:34

Японський стартап створив ліки, які продовжують життя домашнії котів до 30 років

2026-07-08 12:27

Канада купує потужну радіолокаційну систему майже за два мільярди доларів

2026-07-03 11:28

ВМС Франції затримали другий підряд танкер «тіньового флоту» рашистів

2026-06-26 09:31
Все статьи раздела "Світ"

Світ

Міністр оборони Німеччини зробив для себе запас води та їжі на випадок війни 2026-07-08 14:34
Японський стартап створив ліки, які продовжують життя домашнії котів до 30 років 2026-07-08 12:27
Канада купує потужну радіолокаційну систему майже за два мільярди доларів 2026-07-03 11:28
ВМС Франції затримали другий підряд танкер «тіньового флоту» рашистів 2026-06-26 09:31