Світ Міністр оборони Німеччини зробив для себе запас води та їжі на випадок війни

2026-07-08 14:34

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що разом із дружиною зробив запас води та продуктів на кілька днів на випадок надзвичайної ситуації або можливого воєнного конфлікту

За його словами, Німеччина має бути готовою до потенційних криз, а громадянам варто серйозно ставитися до рекомендацій цивільної оборони щодо створення базових запасів.

Водночас Пісторіус не заявляв, що «Третя світова війна вже незабаром почнеться» або що «всі повинні готуватися саме до її початку».

Такі формулювання відсутні в його інтерв’ю і є перебільшенням.

Також наведені в дописі твердження про «попередження США Польщі про скору атаку рф» та інші подані прогнози не мають офіційного підтвердження в такому вигляді.