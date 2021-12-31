Украина Как встретить Новый год 2022: рецепт самого лучшего праздника

2021-12-31 21:30

Где отметить, как одеться и что приготовить на Новый год

Главный праздник года уже на носу. Украинцы отсчитывают часы до боя курантов. Уже скоро 2022 год сменит на календаре текущий. Чтобы праздник прошел идеально и надолго запомнился, следует немного к нему подготовиться.

Где встретить Новый год 2022

Где отпраздновать Новый год - актуальный вопрос в период пандемии коронавируса. Для некоторых украинцев этот праздник является хорошим поводом посетить интересное место. Украина богата хорошими местами для встречи праздника, но стоит учитывать, что билеты на транспорт и аренда жилья в новогодний период дорогие.

Если вы не хотите уезжать, можно отметить праздник дома или на городской елке. Новый год в Киеве будут встречать на Софиевской площади. Помимо тридцатиметровой зеленой красавицы на новогодней локации будет вертеп, ларьки с едой, фотозоны, конкурсы и множество других развлечений.

Что надеть на Новый год 2022

2022 год будет годом Тигра – гордого и аристократичного животного. Чтобы задобрить этот знак, стоит использовать в одежде определенные цвета. Самыми удачными считаются все "тигровые" оттенки – белый, черный, оранжевый, желтый. Также удачными цветами наряда считаются голубой, синий, золотой.

Что приготовить на Новый год 2022

Новый год невозможно представить без богато накрытого и вкусного стола. УНИАН публиковал меню на Новый год 2022 с множеством вкусных идей – ограничивается оно лишь вашей фантазией.

На нашем сайте также опубликованы горячие блюда на Новый год и вкусные закуски на новогодний стол "пятиминутки", а также забавные блюда в форме тигра, которые помогут задобрить символ года.

Как встретить Новый год 2022: советы и запреты

Встречать Новый год лучше в чистой и убранной квартира – это не только хорошая примета, но и гарантия праздничного настроения. Перед праздником стоит отдать все долги и помириться с родными, если вы в ссоре. Встречайте 2022 год в хорошем настроении и с улыбкой – тогда весь год будет таким.

31 декабря нужно подвести итоги минувшего года и составить план на следующий. Напишите желания на следующий год на листочке и сожгите его. Пепел положите в бокал с шампанским и выпейте залпом – такой ритуал поможет исполнить ваши желания. Другие приметы и ритуалы на Новый год мы перечисляли ранее.

Как бы не прошел ваш Новый год, мы желаем вам хорошего настроения и положительных эмоций.