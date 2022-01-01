Украина Украинцы начали получать новые водительские права с загадочными цифрами

2022-01-01 13:00

 

В Украине начали выдавать водительские удостоверения нового образца. Теперь в правах указан тип коробки передач автомобиля, на котором водитель сдавал практический экзамен на вождение.

Фото нового документа, который уже получила девушка-водитель из Хмельницкой области, опубликовано на Facebook-странице Главного сервисного центра МВД.

“И вот уже первые ласточки с водительскими удостоверениями, где есть отметка в виде кода “78”! Эта загадочная цифра говорит о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач”, – говорится в сообщении.

Те, у кого будет такая пометка, в дальнейшем будут иметь право водить исключительно автомобили с АКП. Если такая пометка в документе отсутствует с любой.

Для внесения кода "78" на тыльную сторону водительского удостоверения поместили графу 12.

 Стоит отметить, что изменения не коснулись тех автомобилистов, которые уже получили водительские удостоверения старого образца.
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