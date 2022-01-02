Украина Тарифы на воду взлетели в новом году, раскрыты печальные цены: "До пяти..."

2022-01-02 15:00

 

Тарифы на воду в Украине стали выше - рост цен связан с увеличением расходов на электроэнергию, зарплаты, ремонты - какая стоимость теперь, читайте далее.

С 1 января 45 украинских водоканалов повысили тарифы на воду, в некоторых случаях цены выросли до пяти гривен. Об этом сообщила Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг постановления.

Повышение связано с увеличением расходов водоканалов на зарплаты, электроэнергию и ремонты.

В частности, цены стали выше в "Полтававодоканале (было 32,604 грн/куб., стало: 33,768 грн/куб), "Днипро-Кировоград" (было 44,496 грн/куб, а теперь 45,972 грн/куб), "Днипроводоканал"(было 25,284 грн/куб. - 31,356 грн/куб), "Тернопольводоканал" (30,024 грн/куб - 36,696 грн/куб), "Киевводоканал" (25,38 грн/куб - стало: 30,384 грн/куб).

Также с первого января в Украине повысятся тарифы на газ, а точнее за его распределение (доставку) - в среднем на 4,1%. Кроме того, по мнению экспертов, стоимость газа может возрасти на 20%.

Повышения цены на голубое топливо следует ожидать и в 2023-2024 годах.

 

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