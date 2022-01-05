Украина В приложении Дія теперь можно получить уведомление о кредитах и проверить историю

2022-01-05 14:42

В приложении Дія появилась новая услуга - пользователям будут поступать уведомления о кредитах или проверке кредитной истории.

"Сегодня запускаем в Дії важную функцию push-уведомления о кредитах или проверку кредитной истории", - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Когда банк будет проверять кредитную историю или открывать новый счет, в Дії будет отображаться push-сообщение. Обновлять приложение не нужно.

"Дія не подключена к организациям, которые выдают микрокредиты. А для того, чтобы оформить кредит в банке через е-паспорт, - нужна ваша цифровая подпись", - отметил Федоров.

Если в Дію поступит уведомление о новом кредите, который пользователь не открывал, то можно сразу из приложения перейти по ссылке в украинское бюро кредитных историй и написать жалобу.