Коронавирус В Украине вводят новые COVID-сертификаты для вакцинированных: кого это коснется

2022-01-05 21:17

 

Украинцам предлагают получить новый сертификат о вакцинации от коронавируса, читайте далее: когда ждать, кого коснется и что для этого надо.

Для того, чтобы получить новый цифровой документ, нужно направить запрос на сайте или в приложении "Дія" не ранее последних чисел января после прививки.

Порядок создания нового сертификата такой же, как и ранее полученных, однако есть существенное изменение - срок действия документа после третьей вакцины - 270 дней.

Кроме COVID-сертификата украинцы с бустером, имеют возможность получить Международное свидетельство о вакцинации. Справку можно получить по месту вакцинации или у семейного врача. Документ будет действовать также - 270 дней.

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Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло почти в четыре раза 2022-01-05 10:44