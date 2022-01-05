Коронавирус В Украине вводят новые COVID-сертификаты для вакцинированных: кого это коснется

2022-01-05 21:17

Украинцам предлагают получить новый сертификат о вакцинации от коронавируса, читайте далее: когда ждать, кого коснется и что для этого надо.

Для того, чтобы получить новый цифровой документ, нужно направить запрос на сайте или в приложении "Дія" не ранее последних чисел января после прививки.

Порядок создания нового сертификата такой же, как и ранее полученных, однако есть существенное изменение - срок действия документа после третьей вакцины - 270 дней.

Кроме COVID-сертификата украинцы с бустером, имеют возможность получить Международное свидетельство о вакцинации. Справку можно получить по месту вакцинации или у семейного врача. Документ будет действовать также - 270 дней.