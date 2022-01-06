Мир Москва срочно перебрасывает в Казахстан передовые подразделения ВДВ

2022-01-06 11:43

В Казахстан направлены коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Передовые подразделения российских ВДВ уже выполняют поставленные задачи. 

"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности", – заявили в секретариате ОДКБ.

Утверждается, что передовые подразделения из российского состава контингента уже приступили к выполнению поставленных задач.

Российские силовики вошли в состав направленных в Казахстан миротворческих сил ОДКБ, самолеты ВКС перебрасывают их в страну.

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