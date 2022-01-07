Мир Крупнейшие газовые компании Казахстана подозревают в ценовом сговоре

2022-01-07 13:45

В отношении шести казахстанских компаний, реализующих сжиженный газ, ведется расследование, их подозревают в ценовом сговоре, сообщил представитель Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана в эфире телеканала "Хабар 24".

Под подозрение подпали "Казмунайгаз", "Актобемунайгаз", "Казгермунайгаз" и "Казахойл". Еще две компании не называют.

"В их действиях установлены признаки ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением на рынке", - сообщил представитель Агентства по защите и развитию конкуренции.

Он отметил, что повышение цен, которое будет проверяться в ходе расследования, происходило в течение 2021 года. Если изначально стоимость тонны газа составляла около 67 тыс. тенге, то к концу года она превысила 100 тыс., сообщил "Хабар 24". Предварительные итоги расследования будут сформулированы в течение 20 дней, их представят президенту Касым-Жомарту Токаеву.

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Крупнейшие газовые компании Казахстана подозревают в ценовом сговоре 2022-01-07 13:45
Протестующим в Казахстане пригрозили большими тюремными сроками и даже пожизненным 2022-01-07 13:11