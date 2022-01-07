Украина В связи с беспорядками в Казахстане СБУ проводит ряд мер по поиску провокаторов

2022-01-07 18:28

Служба безопасности Украины отрабатывает ряд мер на территории страны в связи с беспорядками в Казахстане. Об этом сообщил источник в ведомстве в комментарии "УП". СБУ убеждает, что проверки проводятся из-за "вероятных провокаций России".

«Учитывая текущую ситуацию в Казахстане, СБУ в пределах своих полномочий принимает комплекс мер по защите граждан Украины. Особенно учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам», – заявили в СБУ.

В ведомстве провели проверку и общались с отдельными гражданами Казахстана, "учитывая текущую ситуацию в стране".

«Именно для этой цели происходит проверка и общение с отдельными гражданами Казахстана. То есть идет обычная работа в рамках действующего законодательства и функциональных обязанностей службы», – убеждают в спецслужбе.

Там также добавили, что никто из граждан Казахстана не задержан, но поскольку есть признаки незаконного пребывания на территории Украины, подготовлены соответствующие материалы для Государственной миграционной службы.

Напомним, что в Казахстане начались беспорядки после того, как правительство ввело с 1 января 2022 года новую цену на сжиженный газ. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев 4 января объявил о понижении цены на газ. Кроме того, протестующие потребовали отставки правительства – это требование было выполнено утром 5 января. Беспорядки в стране Токаев связывает с «заговорщиками, поддерживаемыми финансово». Он обратился к государствам-членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в подавлении протестов и заявил о «террористической угрозе».

В ОДКБ, кроме Казахстана, входят Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. Они согласились ввести свой контингент в страну.