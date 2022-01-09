Мир Решал не Токаев. У Назарбаева заявили, что он сам передал пост главы Совбеза

2022-01-09 11:30

У бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заявили о том, что он лично передал пост главы Совета Безопасности действующему главе страны Касыму-Жомарту Токаеву. Якобы, для оперативного реагирования на массовые протесты.

Об этом пишет Tengrinews.

По словам представителя Назарбаева Айдоса Укибая, первый президент самостоятельно принял решение о передаче должности, поскольку, массовые протесты в стране якобы требовали "оперативно, жесткого и бескомпромиссного" ответа.

"И в эти тяжелые для всех нас дни они (Назарбаев и Токаев -ред.) вновь продемонстрировали монолитность государственной власти", - заявил спикер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по состоянию на сегодня в Казахстане силовики задержали почти 6 тысяч протестующих.

Также в МВД Казахстана рассказали о якобы прибытии в страну "20 тысяч хорошо вооруженных людей".