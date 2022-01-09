Украина Украинцам выдадут почти по сто тысяч гривен, можно не возвращать: кто имеет право

2022-01-09 12:30

 

Социальный проект "Рука помощи" должен заработать в следующем году, обещая денежные горы его участникам - рассказываем детали.

В рамках этой инициативы, украинцам будут предоставлять беспроцентную помощь от государства в размере почти 100 тысяч гривен. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью 24 каналу.

По словам чиновницы, шанс получить до 97,5 тысяч гривен (15 минимальных зарплат) есть не у всех украинцев. Претендовать на деньги смогут безработные из малообеспеченных семей. Потратить средства можно на открытие и ведение собственного бизнеса - закупку нужного оборудования и материалов и т.д.

В частности, получатели смогут не только начать свое дело, но и пройти обучение, где им помогут в составлении бизнес-плана.

Что касается возврата денег "Руки помощи", Лазебная отметила, что на это есть три года - сумма будет уменьшаться на сумму уплаченных за это время налогов от предпринимательской деятельности и социальных взносов.

Также есть возможность вовсе не возвращать эти средства - при условии, что новоиспеченный бизнесмен трудоустроит на 2 года двух человек по направлению центра занятости.

Министр добавила, что когда проект находился в пилотном режиме, доходы участников после года работы были от 30 до 120 тысяч гривен в месяц.

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