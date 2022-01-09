Украина Кассовые аппараты для "ФОПов": введение штрафов могут отсрочить

2022-01-09 14:00

Глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что штрафы для предпринимателей за неиспользование кассовых аппаратов могут отсрочить до 1 февраля. Он уже предложил парламенту соответствующую поправку.

Она коснется тех "ФОПов", которые все же зарегистрируют РРО до 1 февраля 2022-го. Об этом Гетманцев сказал в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV

"Думаю, что мы ее проголосуем достаточно быстро", – сказал народный депутат.

Поправка предполагает, что штрафы для упомянутой выше категории предпринимателей могут уменьшить или вовсе отменить.

Напомним, что с 1 января 2022 года в Украине все физлица-предприниматели, которые работают с потребителями, должны установить регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты) и начать выдавать своим клиентам чеки.