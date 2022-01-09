Украина Кассовые аппараты для "ФОПов": введение штрафов могут отсрочить

2022-01-09 14:00

 

Глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что штрафы для предпринимателей за неиспользование кассовых аппаратов могут отсрочить до 1 февраля. Он уже предложил парламенту соответствующую поправку.

Она коснется тех "ФОПов", которые все же зарегистрируют РРО до 1 февраля 2022-го. Об этом Гетманцев сказал в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV

"Думаю, что мы ее проголосуем достаточно быстро", – сказал народный депутат.

Поправка предполагает, что штрафы для упомянутой выше категории предпринимателей могут уменьшить или вовсе отменить.

Напомним, что с 1 января 2022 года в Украине все физлица-предприниматели, которые работают с потребителями, должны установить регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты) и начать выдавать своим клиентам чеки.

subscriber subscriber

Еще по теме

Антитела после COVID могут атаковать организм

2022-01-09 10:00

Юрий Загородний: Из-за амбиций Зеленского и его зависти к Медведчуку четыре женщины до сих пор не могут вернуться домой с неподконтрольных территорий Донбасса

2022-01-08 13:45

В Киеве могут снова ввести спецпропуска на транспорт

2022-01-03 18:32

ФОПов обязали использовать кассовые аппараты: исключения

2021-12-30 17:45

Еще новости в разделе "Украина"

Когда нужно убирать новогоднюю елку: народные приметы и методы утилизации

2022-01-09 15:00

Кассовые аппараты для "ФОПов": введение штрафов могут отсрочить

2022-01-09 14:00

Штраф до 65 тысяч гривен: в Украине вступает в силу новый жесткий запрет, кому грозит наказание

2022-01-09 13:30

Украину накроют снег и дожди: прогноз погоды на сегодня

2022-01-09 13:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Когда нужно убирать новогоднюю елку: народные приметы и методы утилизации 2022-01-09 15:00
Кассовые аппараты для "ФОПов": введение штрафов могут отсрочить 2022-01-09 14:00
Штраф до 65 тысяч гривен: в Украине вступает в силу новый жесткий запрет, кому грозит наказание 2022-01-09 13:30
Украину накроют снег и дожди: прогноз погоды на сегодня 2022-01-09 13:00