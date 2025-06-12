Економіка В Україні фізособи - підприємці заборгували державі вже більше 13 млрд гривень податків

2025-06-12 09:31

В Україні зі 670 тисяч у лютому 2022 року до 1,29 млн станом на початок травня 2025 року побільшало ФОПів із податковим боргом. 1,29 млн підприємців заборгували державі понад 13 млрд гривень податків. Про це свідчать дані ДПС, отримані на запит Опендатаботу.

Зазначається, що третина цього приросту (а саме 213 тисяч підприємців) припадає на березень 2022 року.

Найбільше нових боржників з’явилось у перший рік повномасштабної війни. Тоді їхня кількість зросла в 1,6 раза. Сплеск припав на березень: +31% за місяць.

Вже наступного року підприємці адаптувалися до нових реалій та приріст сповільнився до 4% за рік. Втім вже у 2024 ситуація знову погіршилася, й нових боржників за рік побільшало на 16%.

На початку поточного року ще 42 282 підприємці були обтяжені податковими боргами - +3,3%. Втім протягом наступних місяців ФОПи гасили свої заборгованості, тож на початок травня приріст складав вже 2% або 24 275 підприємців.

За даними аналітиків, майже на 6 млрд гривень побільшав загальний податковий борг ФОПів від початку повномасштабної війни - майже удвічі.

Зокрема, 30 млн гривень з цих боргів припадають на ФОПів-платників єдиного податку 1 та 2 групи, які були мобілізованими. Загалом 3145 підприємців у лавах ЗСУ станом на квітень поточного року мають податковий борг зі сплати єдиного податку та військового збору.

Аналітики зауважили, що реальну кількість мобілізованих підприємців із податковим боргом наразі обчислити неможливо. Від початку повномасштабної війни перевірити податковий борг ФОПа неможливо, адже Податкова закрила ці дані, вважаючи їх критичними.