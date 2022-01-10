Украина Некоторым украинцам доплатят по 25% к пенсии

2022-01-10 22:00

 

Украинки, которые в 2022 году выйдут на пенсию, могут рассчитывать на доплату в размере до 25% от выплаты.

Об этом пишет finance.ua.

Сообщается, что доплата введена, как компенсация за повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет. Такие компенсации начали выплачивать с 2011 года, а размер доплаты зависит от пенсии по возрасту.

Так, за каждые полгода более позднего выхода на пенсию женщинам доплачивали по 2,5% от пенсии.

В 2021 году 25% доплаты получили женщины 1961 года рождения, вышедшие на пенсию в 60 лет.

В связи с тем, что переходный период на новый пенсионный возраст для женщин закончился, доплата расти в 2022 году не будет. Ее установили в размере 9% от начисленной выплаты для женщин 1962 года рождения.

Таким образом, если женщине начислили 3000 гривен пенсии, то с доплатой она ежемесячно будет получать 3270 гривен.

Кроме того, украинкам, родившимся в декабре 1961 года, в случае, если они обратились за пенсией в январе 2022 года, назначат доплату к пенсии в размере 25%, а не 9%.

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Украина

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