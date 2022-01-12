Украина Патрульные Львова спасли парня, который вел стрим своего самоубийства

2022-01-12 13:12

Во Львове полицейские спасли 21-летнего парня, который пытался покончить с собой и вел трансляцию событий в соцсети.

Как сообщает ТСН, о попытке самоубийства на линию "102" сообщила знакомая парня. Она рассказала, что тот отказывается говорить, где он находится. Тогда львовянка сбросила скрин трансляции полицейским.

По фото копы опознали парк, но там молодого человека не застали. Они нашли парня в нескольких сотнях метров оттуда.

У молодого человека была порезана рука. Правоохранители оказали ему медицинскую помощь и провели воспитательную беседу.