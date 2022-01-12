Украина Некоторым украинцам пересчитают пенсии: кому повезет

2022-01-12 19:40

 

Министерство социальной политики Украины разработала проект о перерасчете пенсий лицам, уволенным из разведывательных органов.

Пенсии планируется пересчитать военнослужащим разведывательных органов (кроме военнослужащих срочной службы).

Согласно проекту, перерасчет проведут с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в силу постановление Кабинета министров Украины от 14 июля 2021 года № 729, то есть с 1 августа.

Этим постановлением Кабмина было установлено, что должностные оклады военнослужащих разведывательных органов устанавливаются в соответствии с размерами должностных окладов военнослужащих Вооруженных сил, с коэффициентом:

 для военнослужащих кадрового состава - 1,8;

для военнослужащих, не относящихся к кадровому составу, - 1,4.

Если в результате пересчета, предусмотренного проектом постановления размер пенсии уменьшится, сохранится размер ранее назначенной пенсии.

Реализация акта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины: 106 млн грн за 2021 год, 293 млн гривен на 2022 год. Эти расходы предполагается обеспечить за бюджетной программой 2506080 "Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда".

Постановление Кабмина № 729 об должностных окладов военнослужащих разведывательных органов вступило в силу в июле 2021 года. В то же время перерасчета пенсий тогда не произошло.

"Реализация акта будет иметь положительное влияние на интересы бывших военнослужащих разведывательных органов, пенсии которым назначены по нормам закона № 2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", - говорится в пояснительной записке к проекту.

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