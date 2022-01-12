Украина Гетманцев пояснил, как будут действовать косвенные методы налогового контроля

2022-01-12 20:40

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, как будут работать косвенные методы налогового контроля.

На сегодняшний день уже амнистировано 1 млрд 204 млн грн в рамках налоговой амнистии. В частности, за период праздников амнистировано более 100 млн грн, рассказал он в эфире Радио НВ.

«Таким образом, динамика увеличивается, и все больше и больше граждан участвуют в налоговой амнистии, потому что наши сограждане понимают, что современный финансовый мир очень прозрачен и это мир, в котором ты - хочешь или не хочешь - должен объяснять происхождение своих средств», – заявил нардеп.

Он добавил, что косвенные методы налогового контроля «это не о ревизии тех доходов, которые люди уже получили».

«Если кто-то купил квартиру или дом на средства, полученные от уклонения от уплаты налогов, никто не может отобрать эту квартиру или дом, никто не может доначислить какой-либо налог на стоимость этого актива. Такого полномочия ни у Налоговой, ни у кого-либо другого нет и не будет никогда. Поэтому это может идти речь только о будущих ценных приобретениях, отмечаемых в реестрах. Это квартиры, автомобили, акции, ценные бумаги и т.д.», — объяснил Гетманцев.