Мир Госдепартамент США призвал американцев отказаться от поездок в Украину

2022-01-13 09:04

На фоне военной активности России на украинской границе американцам рекомендовали воздержаться от путешествий в Украину.

"Государственный департамент продолжает советовать гражданам США пересмотреть вопрос о поездках в Украину из-за возросших угроз со стороны России", - сказано в сообщении Госдепа США.

В Госдепе добавили, что информация о дальнейшей необычной военной активности РФ у границ Украины, в аннексированном Крыму и на Донбассе продолжает поступать. Также американцам напомнили, что условия безопасности могут измениться практически без уведомления.

"Граждане США в Украине должны знать, что дальнейшие военные действия России в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги", - подчеркнули в Госдепартаменте.