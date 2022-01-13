Украина Стало известно, какие пенсии будут получать украинцы

2022-01-13 21:00

Стало известно, на сколько поднимется для украинцев минимальная пенсия

В Украине обещают поднять пенсии. На 2022 год запланировано несколько этапов повышения выплат.

Стало известно, на сколько поднимется для украинцев минимальная пенсия.

Украинцам обещают 3 тыс грн минимальной пенсии. Но есть условие. Пенсионеру нужно быть не младше 70 лет, а также иметь необходимый минимум трудового стажа. Необходим трудовой страховой стаж не меньше 30 лет для женщин и 35 для мужчин.

В этом году в марте произойдет индексация пенсий всем пенсионерам. Не будут индексировать в марте пенсии работающим пенсионерам. Но им пересчитают их пенсионные выплаты уже в апреле этого года.

В Украине для выхода на пенсию в 60 лет нужно не менее 29 лет стажа. Тем украинцам, у кого есть хотя бы 15 лет официального трудового стажа, придется работать до 65 лет.

Тем украинцам, кто не успеет до 65 лет накопить необходимый стаж, будут платить не более 1 934 грн. Именно столько составляет прожиточный минимум на сегодняшний день. Речь в частности идет о тех, кто не работал или работал не официально.

Выплачивать такие выплаты начинают с 65-летнего возраста.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2022 года почти до 8 тыс грн увеличится минимальная пенсия для семей погибших в зоне АТО/ООС. Также размер минимальной пенсии увеличится для ликвидаторов ЧАЭС, получивших инвалидность.

Для неработающих пенсионеров в возрасте 60-70 лет при наличии достаточного стажа (30 лет для женщин, 35 – для мужчин) будет установлена минимальная пенсия в размере 2 500 грн. А если стаж составит 20-30 лет у женщин и 25-35 лет у мужчин, выплата составит от 2093 грн до 2500 грн.

Ранее Пенсионный фонд разъяснил, как получать пенсию при выезде из Украины.

Отметим, в случае трудоустройства пенсионера пенсия, которую он получает, не индексируется и надбавки к ней не пересчитываются так, как пенсионерам, которые не работают.