Украина Стало известно, на кого Порошенко уже переписал Roshen и все остальные компании

2022-01-14 19:32

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко переписал свою корпорацию Roshen и другие бизнес-активы на старшего сына Алексея. Об этом говорится в расследовании программы Слідство.Інфо.

Накануне Нового года пятому главе государства объявили подозрение в государственной измене, а в начале января суд арестовал имущество и активы Петра Порошенко, однако кондитерская компания в списке отсутствует. Это подтвердил прокурор Офиса Генпрокурора Юрий Белкин.

Журналисты выяснили, что ключевыми бизнес-активами экс-президента сейчас владеет его 36-летний сын Алексей. Речь идет об около 50 компаниях, многие из которых напрямую связаны с Roshen. На Порошенко-младшего также переписан и принадлежавший экс-президенту аграрный бизнес.

По словам заместителя главреда Forbes Украина Владимира Ланды, редакция издания оценивает Roshen в более чем 1,1 млрд долларов. В целом же состояние Петра Порошенко вместе с Roshen в 2021 году Forbes оценил в 1,6 млрд долларов.

Алексей Порошенко до осени 2019 был народным депутатом Блока Петра Порошенко. Будучи нардепом он не владел ни одной фирмой.

"Алексей Порошенко прекратил политическую карьеру в 2019 году. После этого по решению трастового управляющего ему было предоставлено все права и полномочия конечного бенефициарного владельца "слепого" траста. Это было связано с последующим обеспечением отделения политической деятельности Петра Порошенко от бизнеса", - прокомментировали журналистам в пресс-службе Петра Порошенко.

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