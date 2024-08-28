Без света до 7 часов: графики отключений в Киеве переписали. Что нужно знать

28 августа в Киеве и области введены жесткие графики отключений электроэнергии, включающих светло-серые зоны. В эти периоды свет может отсутствовать частично или полностью в течение всего времени отключения, что означает отсутствие электроэнергии до 7 часов.
Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко. "Возвращаемся к стабилизационным отключениям по графикам по применению светло-серых зон", – говорится в сообщении.
Киев и Киевская область снова сталкиваются с усиленными отключениями электроэнергии. 28 августа "Укрэнерго" сообщило о возможности введения графиков стабилизационных отключений в Киеве и области. Первоначально планировалось, что ограничения охватят две очереди, однако из-за увеличенной нагрузки на энергосистему было принято решение о применении более жестких мер.
Это привело к вводу графиков со светло-серыми зонами, которые оказывают значительное влияние на наличие света в домах жителей. Ключевым аспектом является количество очередей отключений, непосредственно влияющих на то, будет ли свет в светло-серых зонах:
Светло-серые зоны в графиках отключения являются определенными временными промежутками, когда электроснабжение может быть нестабильным. Эти зоны отличаются от обычных отключений тем, что они менее предсказуемы и могут изменяться в зависимости от нагрузки на энергосистему.
График отключений света в Киеве : где смотреть
В Киеве и области каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Также при использовании большого количества очередей могут применяться зоны возможных отключений, тогда график переходит в режим " 7 часов нет света, 2 часа есть". Узнать график можно несколькими способами:
Киевляне также имеют возможность получать уведомления о времени отключения в приложении " Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.
В столичных графиках есть распределение на цветовые зоны. Вот что означают клетки :