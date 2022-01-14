Украина Хакерская атака на сайты украинской власти: Евросоюз окажет помощь Киеву

2022-01-14 15:48

Власти Евросоюза окажут помощь Украине в связи с глобальной хакерской атакой на сайты государственой власти.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС во французском Бресте.

"Мы созвали этим утром экстренную встречу послов ЕС, чтобы понять, каким образом мы можем помочь Украине отреагировать на это и какое техническое содействие мы можем ей предоставить, чтобы повысить ее способность сопротивляться таким нападениям. Мы мобилизуем на это все возможные ресурсы", – заявил Боррель.

По его словам, ЕС не имеет доказательств, но может догадаться, кто провел кибератаку в Украине.

"Кто стоит за этим нападением – сказать непросто, но мы ищем. Я не могу указать на кого бы то ни было, поскольку у нас нет доказательств, но мы можем догадаться", – сказал он.

Напомним, в ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты украинского правительства. Были взломаны сайты сервиса Дія, Кабмина, МИД, ГСЧС.