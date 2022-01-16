Украина Нарушителей накажут копейкой: для украинских водителей готовят новые изменения в ПДД

2022-01-16 10:30

 

Кабинет министров Украины хочет внедрить штрафы и обязать всех автовладельцев менять резину по "сезону", внеся соответствующие изменения в ПДД. Это поможет уменьшить количество ДТП в стране.

Об этом сообщает юридическая компания "Миллер" на своей странице в Facebook.

Ожидается добавление таких обязательств в правила дорожного движения в Украине:

зимняя шина должна будет иметь маркировки на боковине M+S, M.S, M&S, MS, DP, ее можно будет использовать только в зимнее время года;
летняя резина может не иметь соответствующей маркировки на боковине;
всесезонная шина должна будет иметь маркировку на боковине All Seasons, ее можно будет использовать весь год.

Сейчас в ПДД не прописано правило обязательной замены резины. Автовладельцам запретят ездить на летней резине зимой. Тем, кто нарушит это правило, будет грозить штраф в размере 340 грн.

Ранее "Апостроф" писал, в каких случаях полиция может остановить ваше авто.

Также украинским водителям мы рассказывали, в каких случаях могут финансово наказать за перекраску автомобиля. Штрафа можно избежать, зная основные нюансы.

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