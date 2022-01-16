Украина Оформление пенсий в 2022 году: в ПФУ разъяснили, что надо сделать, чтобы получить деньги

2022-01-16 14:00

В Украине выйти на пенсию можно, достигнув необходимого пенсионного возраста и при наличии достаточного страхового стажа. В 2022 году необходимо не менее 29 лет работы.

У кого стаж меньше, должны продолжать трудиться до 63 лет (женщины) и до 65 лет (мужчины). Как сообщают в ПФУ, обратиться в Пенсионный фонд для назначения пенсии можно в любое время, после возникновения права на ее получение.

Кроме того, если пенсионер успеет обратиться в Пенсионный фонд не позднее трех месяцев со дня достижения им пенсионного возраста, то выплаты ему назначат со следующего дня после наступления возраста выхода на пенсию. То есть, он не потеряет часть своих денег за это время.

Бывают случаи, когда по некоторым причинам пенсионер не может лично обратиться в управление ПФУ. Тогда, вместо него это может сделать его официальный представитель. Для этого необходимо оформить специальную доверенность, которая должна быть заверена нотариусом.

Документы, которые необходимо подать для начисления пенсии: