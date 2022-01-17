Украина В ГБР заявили, что могут применить силу к Порошенко. Но это станет последним...

2022-01-17 10:30

Сегодня сотрудники ГБР пытались вручить экс-президенту Петру Порошенко процессуальные документы на паспортном контроле в аэропорту Борисполь, заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

"Действительно сегодня сотрудники ГБР в помещении аэропорта Жуляны пытались вручить Петру Порошенко… процессуальные документы, а именно повестку о вызове на 11 часов 17 января в Печерский суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения, копию ходатайства с приобщенными материалами, и предоставить Порошенко возможность добровольно явиться в суд", - сказала она, отметив, что Порошенко повестку взять отказался.

Сапьян выразила надежду, что Порошенко добровольно явится в суд. "Сила - последнее, что будет применяться для этого", - сказала она.