Украина Для переброски резерва. Украина строит вертолетные площадки на границе с Беларусью

2022-01-18 17:45

 

Украинские пограничники обустраивают вертолетные площадки вдоль границы с Беларусью. Это необходимо для переброски резерва на случай резкого изменения ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сообщается, что Украина активизировала обустройство границы с Беларусью из-за миграционного кризиса. С ноября на границе постоянно работают около трех десятков инженерных групп. Они устанавливают заграждения из колючей проволоки, сетки рабицы, а также делают переносные заграждения.

"Также инженерные группы работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативный переброс резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке", - говорится в сообщении.

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