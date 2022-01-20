Украина «Дія станет платной»: в НБУ дали пояснение по поводу новых правил, какие тарифы вводятся

2022-01-20 19:30

 

В НБУ поспешили успокоить украинцев, которые стали переживать о том, что вход в популярное приложение с электронными государственными услугами «Дія» станет платным.

Правила, которые будут введены 1 февраля, не коснутся обычных украинцев.

«Если вы встретите новость, что "Дія" станет платной из-за тарифов BankID НБУ, знайте – это фейк!», - заявили в Нацбанке.

Как передает Politeka.net со ссылкой на Телеграмм-канал НБУ, правила, которые будут введены 1 февраля, не коснутся обычных украинцев.

«Если вы встретите новость, что "Дія" станет платной из-за тарифов BankID НБУ, знайте – это фейк!», - заявили в Нацбанке.

Как известно, с 1 февраля НБУ вводит тарифы в системе BankID. Однако они касаются только компаний, которые предоставляют коммерческие услуги. Поэтому нововведения никаким образом не повлияют на использование приложения.

Эту же информацию подтвердил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в комментарии «Сніданок». Он отметил, что информация, распространяющаяся в сети, ложная. Нововведения никак не повлияют на работу приложения. Федоров подчеркнул, что "Дія" является государственным продуктом, поэтому она всегда будет бесплатной, чтобы каждый гражданин Украины имел возможность ею воспользоваться.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

FIFA планирует ужесточить правила аренды игроков: что изменится

2022-01-20 18:20

НАТО предложило России новые раунды переговоров по "гарантиям безопасности"

2022-01-18 21:20

Вакцинация для школьников от COVID-19, Минздрав изменил правила: что важно знать родителям

2022-01-18 16:35

Нарушителей накажут гривной: для украинских водителей готовят новые изменения в ПДД

2022-01-16 10:30

Еще новости в разделе "Украина"

До 1 гривни за литр: АЗС обновили цены на бензин и дизель

2022-01-20 20:43

«Дія станет платной»: в НБУ дали пояснение по поводу новых правил, какие тарифы вводятся

2022-01-20 19:30

В Киевской области мужчина на Крещение окунулся в прорубь и не всплыл

2022-01-20 18:00

В Украину идет новое похолодание: синоптик назвала дату

2022-01-20 17:38
Все статьи раздела "Украина"

Украина

До 1 гривни за литр: АЗС обновили цены на бензин и дизель 2022-01-20 20:43
«Дія станет платной»: в НБУ дали пояснение по поводу новых правил, какие тарифы вводятся 2022-01-20 19:30
В Киевской области мужчина на Крещение окунулся в прорубь и не всплыл 2022-01-20 18:00
В Украину идет новое похолодание: синоптик назвала дату 2022-01-20 17:38