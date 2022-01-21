Мир Звезда фильма «Ганнибал: Восхождение» погиб на горнолыжном курорте

2022-01-21 16:29

Известный французский актёр Гаспар Ульель, знакомый широкой общественности по фильмам «Париж, я люблю тебя» и «Ганнибал: Восхождение», погиб в результате несчастного случая.

Трагическое происшествие случилось на горнолыжном курорте во французском регионе Савойя.

Как сообщает агентство AFP, 37-летнего актера госпитализировали с травмой головы, которая была получена из-за столкновения.

Агент подтвердил, что актёр был доставлен вертолётом в больницу, и некоторое время медики боролись за его жизнь, но спасти его, к сожалению, не удалось.

Отметим, что соболезнования родным и близким Ульеля выразила кинокомпания Disney, с которой он сотрудничал над сериалом по комиксам «Лунный рыцарь» - это была последняя работа французской звезды.

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