Мир В Казахстане обнаружили тайные места массового захоронения участников протестов

2022-01-21 21:36

В Алматы обнаружили тайные места захоронения, полиция считает, что это участников протестов. Эту информацию подтвердждает официальный представитель департамента полиции Алматы.

"Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков", - сказала представитель департамента Салтанат Азирбек.

В полиции не уточнили точное местоположение захоронений, число погибших также не сообщается.

Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов на брифинге сообщил о семи атаках на морги города. По его словам, нападавшие забирали тела погибших и от здания департамента полиции, которое они атаковали вечером 5 января. По официальным данным, во время январских событий по меньшей мере 227 человек погибли, было задержано около 10 тысяч человек.

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что в морги были доставлены тела 225 погибших, часть из них официально обозначают как "вооруженных бандитов, участвовавших в терактах".