Некоторых украинцев ждет депортация из Польши: заробитчан ждут массовые проверки

2022-01-23 12:30

Как в Польше могут выявить нелегала, какие штрафы грозят ему и работодателю

Все чаше украинцы выбирают Польшу как страну, где можно заработать, нередко уезжают целыми семьями, особенно сейчас, когда страна упростила процедуру трудоустройства.

Так, правительство страны надеялось на честность в этом вопросе. Однако не все заробитчане выбирают легальную работу.

Поэтому государство взялось за выявление нелегалов.

Иностранец считается нелегалом:

если нет основания на пребывание в Польше (визы или карты побыту – разрешения на временное проживание);

нет разрешения на работу;

если работает на другой работе, нежели указано в его приглашении, или на других условиях (другая должность, адрес предприятия).

Так, пойманного с липовым приглашением на работу в следующий раз в Польшу не пустят.

Заробитчан без соответствующих документов выявляют пограничники и полиция. Неприяности грозят не только нелегалу, но и приютившему его работодтелю.

Подл пристальным вниманием инспекторов:

строительство;

транспорт;

склады;

гастрономия.

Что грозит нелегальному работнику:

депортация;

запрет въезда до 5 лет;

штраф минимум 1 тыс. злотых (около 7 тыс. грн).

Работодателя ждет штраф до 30 тыс.злотых (примерно 213 тыс. грн).