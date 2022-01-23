Некоторых украинцев ждет депортация из Польши: заробитчан ждут массовые проверки

Все чаше украинцы выбирают Польшу как страну, где можно заработать, нередко уезжают целыми семьями, особенно сейчас, когда страна упростила процедуру трудоустройства.
Так, правительство страны надеялось на честность в этом вопросе. Однако не все заробитчане выбирают легальную работу.
Поэтому государство взялось за выявление нелегалов.
Иностранец считается нелегалом:
- если нет основания на пребывание в Польше (визы или карты побыту – разрешения на временное проживание);
- нет разрешения на работу;
- если работает на другой работе, нежели указано в его приглашении, или на других условиях (другая должность, адрес предприятия).
Так, пойманного с липовым приглашением на работу в следующий раз в Польшу не пустят.
Заробитчан без соответствующих документов выявляют пограничники и полиция. Неприяности грозят не только нелегалу, но и приютившему его работодтелю.
Подл пристальным вниманием инспекторов:
- строительство;
- транспорт;
- склады;
- гастрономия.
Что грозит нелегальному работнику:
- депортация;
- запрет въезда до 5 лет;
- штраф минимум 1 тыс. злотых (около 7 тыс. грн).
Работодателя ждет штраф до 30 тыс.злотых (примерно 213 тыс. грн).