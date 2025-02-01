Политика Вашингтон готовит самую большую операцию по массовой депортации в истории США

2025-02-01 08:28

Президент США Дональд Трамп намерен начать "самую большую операцию по массовой депортации в истории Соединенных Штатов Америки. Об этом во время своей первой официальной пресс-конференции в Белом доме заявила пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт, сообщает Sky News.

Она уточнила, что в первую очередь из страны будут выдворять тех, кто совершил преступление.

"Белый дом будет сажать в самолеты в первую очередь тех, кто совершил насильственные преступления, когда дело дойдет до депортации", - уточнила она.

При этом, по ее словам, мигранты, не совершавшие преступления на территории США, также будут испытывать давление.

Ливитт добавила, что в Вашингтоне рассчитывают на то, что все страны, чьи граждане нелегально приезжают в США, будут сотрудничать с американскими властями по вопросу возвращения нарушителей домой.

"Президент не будет терпеть нелегальную иммиграцию в Америке, и он ожидает, что каждое государство на этой планете будет сотрудничать для репатриации своих граждан, незаконно въехавших в нашу страну и нарушивших законы Америки", - заявила Ливитт.


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