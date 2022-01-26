Украина Украинцам рассказали о ситуации с тарифами на коммунальные услуги

2022-01-26 21:20

 

К чему готовиться украинцам и ждать ли новых тарифов на коммуналку

Стало известно, какие тарифы ждут украинцы в новом году. К чему готовиться украинцам и ждать ли новых тарифов на коммуналку.

При этом, украинцев не коснутся новые тарифы на коммуналку, заявил глава правительства во время брифинга Денис Шмыгаль.

Украинцев успокоили: действующие сейчас цены на электричество, голубое топливо останутся такими же.

Для украинцев цены на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона останутся без изменений.

При этом в Украине имеются достаточные запасы голубого топлива, чтобы закончить отопительный сезон.

Как сообщалось, уже в следующем месяце украинцам могут отключать газ. Стало известно, кто первый может лишиться голубого топлива. В Украине будет подготовлен даже график отключений.

Напомним, как сообщалось, из-за огромных тарифов на газ производители в Украину начинают работать в убыток. Некоторые из них сворачивают производство. В Украине решили ограничить цену на газ для некоторых производителей.
Отметим, с 1 января 2022 года в Украине начали действовать новые тарифы на водоснабжение и канализацию. Комиссия, регулирующая цены на эти услуги, позволила повысить стоимость воды 45 областным водоканалам.
Напомним, в Украине появится единая информационно-аналитическая система предоставления жилищно-коммунальных услуг – проект-система "Пространство жилищно-коммунальных услуг". Это будет единственным инструментом, где граждане смогут сразу получить все услуги, связанные со сферой ЖКХ.

subscriber subscriber

Еще по теме

Индексация с 1 марта: в Минсоцполитики рассказали о повышении пенсии

2022-01-25 20:20

Украинцам назвали условия досрочного выхода на пенсию

2022-01-25 19:40

Тотальный локдаун в Украине: в МОЗ рассказали, к чему готовиться, "власти намерены..."

2022-01-23 13:30

Скоро украинцам ограничат снятие налички и депозитов, как это было в 2014-2015 годах?

2022-01-22 09:36

Еще новости в разделе "Украина"

ОСМД станут обязательными во всех домах с 1 марта

2022-01-26 21:40

Украинцам рассказали о ситуации с тарифами на коммунальные услуги

2022-01-26 21:20

Мошенники придумали новую схему обмана с "ковидной тысячей"

2022-01-26 20:20

Школы Украины уходят в онлайн: какие области отправляют учеников на удаленку

2022-01-26 19:40
Все статьи раздела "Украина"

Украина

ОСМД станут обязательными во всех домах с 1 марта 2022-01-26 21:40
Украинцам рассказали о ситуации с тарифами на коммунальные услуги 2022-01-26 21:20
Мошенники придумали новую схему обмана с "ковидной тысячей" 2022-01-26 20:20
Школы Украины уходят в онлайн: какие области отправляют учеников на удаленку 2022-01-26 19:40