Украина Украинцам рассказали о ситуации с тарифами на коммунальные услуги

2022-01-26 21:20

К чему готовиться украинцам и ждать ли новых тарифов на коммуналку

Стало известно, какие тарифы ждут украинцы в новом году. К чему готовиться украинцам и ждать ли новых тарифов на коммуналку.

При этом, украинцев не коснутся новые тарифы на коммуналку, заявил глава правительства во время брифинга Денис Шмыгаль.

Украинцев успокоили: действующие сейчас цены на электричество, голубое топливо останутся такими же.

Для украинцев цены на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона останутся без изменений.

При этом в Украине имеются достаточные запасы голубого топлива, чтобы закончить отопительный сезон.

Как сообщалось, уже в следующем месяце украинцам могут отключать газ. Стало известно, кто первый может лишиться голубого топлива. В Украине будет подготовлен даже график отключений.

Напомним, как сообщалось, из-за огромных тарифов на газ производители в Украину начинают работать в убыток. Некоторые из них сворачивают производство. В Украине решили ограничить цену на газ для некоторых производителей.

Отметим, с 1 января 2022 года в Украине начали действовать новые тарифы на водоснабжение и канализацию. Комиссия, регулирующая цены на эти услуги, позволила повысить стоимость воды 45 областным водоканалам.

Напомним, в Украине появится единая информационно-аналитическая система предоставления жилищно-коммунальных услуг – проект-система "Пространство жилищно-коммунальных услуг". Это будет единственным инструментом, где граждане смогут сразу получить все услуги, связанные со сферой ЖКХ.