Украина Мошенники придумали новую схему обмана с "ковидной тысячей"

2022-01-26 20:20

В Одесской области появилась новая схема обмана мошенников с "ковидной тысячью" - они звонят жертвам под видом работников банков. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Одесской области.

По данным полиции, злоумышленники предлагают людям перевести деньги за вакцинацию с виртуальной карты на основной банковский счет гражданина (карту любого банка). Таким образом они выманивают личные данные и номера карт, а потом списывают с них деньги.

Отмечается, что уже один человек стал жертвой мошенников. У 48-летнего жителя Одессы похитили 1 800 гривен с банковской карты, когда тот предоставил мошенникам персональную информацию.

Полицейские открыли производство по факту мошенничества и расследуют это дело.