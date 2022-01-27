Украина Стали известны имена жертв Рябчука: врачи рассказали о состоянии потерпевших

2022-01-27 20:00

27 января военный срочной службы расстрелял сослуживцев в Днепре на "Южмаше".

Стали известны имена четырех военных и одной гражданской женщины, погибших рук 20-летнего нацгвардейца на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.

Как сообщает "Днепровская Панорама", от рук солдата срочной службы погибли:

34-летний старший лейтенант, начальник караула Александр Буганов;

21-летний старший солдат, помощник начальника караула Артем Левковский;

24 летний младший сержант Александр Драган;

19-летний старший солдат Леонид Черник;

34-летняя работница завода Вера Лебединец.

Еще четверо военных и одна работница завода сейчас находятся в больнице имени Мечникова. Врачи рассказали о состоянии некоторых пострадавших.

По информации медиков лечебного учреждения в супертяжелом состоянии находится 24-летний Игорь Семенченко. У него диагностирована контузия печени и потеря литра крови. Сейчас он находится в реанимации, но уже пришел в себя.

У 22-летнего Владислава Гулида в результате ранения перелом левого бедра. Но самое страшное было то, что пуля остановилась у бедренной артерии. по словам врачей, если бы она остановилась бы на несколько миллиметров ближе, то спасти молодого человека не смогли. Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое, но ближе к среднему.

Однако самое тяжелое состояние у 22-летней работницы предприятия Жанны шаровой. Девушка получила три ранения в упор: в живот, колено и плечо. Та пуля, что попала в живот прошла насквозь, сломав позвонок.

Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Девушка потеряла почти три литра крови. Сейчас за ее жизнь продолжают бороться врачи, пациентка находится на ИВЛ.