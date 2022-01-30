Украина Польша готова принять миллион беженцев из Украины

2022-01-30 13:30

 

Польские власти уже ведут подготовку переходов для потенциальных беженцев, а также обеспечение их медицинским обслуживанием, проживанием и питанием. Об этом сказал вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик, сообщает Польское радио.

Уточняется, что в случае масштабного вторжения российских войск в Украину на границе с Польшей можно ожидать волны до миллиона беженцев.

"Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев. Люди, которые бегут от огня, люди, бегущие от смерти, бегущие от зверств войны", – сказал Вонсик.

Политик также добавил, что Польша должна быть готова к худшему сценарию.

"Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более положительные или не столь радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе", – сказал он.

Мацей Вонсик добавил, что речь идет о подготовке переходов, медицинском обслуживании, проживании и питании.

"По Женевской конвенции эти люди будут под защитой Польши, и мы не будем от этого дистанцироваться. Там, где есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры. Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться", – сказал замглавы МВД.

Он также призвал не поддаваться истерике и панике и напомнил, что впереди Олимпиада в Пекине.

"Кажется, у Путина настолько важные отношения с Китаем, что он не сделает никаких решительных шагов до окончания Олимпиады, потому что это может обернуть китайскую стороной против него", - оценил он.

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