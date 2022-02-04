Украина Заробитчане за год привезли в Украину 15 млрд долларов, половину из которых нелегально

2022-02-04 14:35

В Украину в 2021 году трудовые мигранты по неформальным каналам перевели 6,89 млрд долларов. По официальным каналам за прошлый год поступило 8,13 млрд долларов.

Как сообщает Нацбанк, объем частных денежных переводов в Украину за 2021 год стал рекордным - 15,03 млрд долларов, что на 25,4% больше, чем за предыдущий год (11,98 млрд долларов).

Так, согласно данным НБУ, сумма денежных переводов в декабре-2021 составила 1,43 млрд долларов. Это второй наибольший месячный объем переводов за год после сентября (1,49 млрд).

По официальным каналам за прошлый год в страну поступило переводов на сумму 8,13 млрд долларов. Из них через международные платежные системы – 3,16 млрд, через корсчета банков – 936 млн, как оплата труда – 4,04 млрд долларов.

Через неформальные каналы в Украину переведено 6,89 млрд долларов.