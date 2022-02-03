Украина Платежки украинцев проверят и начислят новые тарифы

2022-02-03 21:20

 

Многие украинцы столкнулись с тем, что в этом отопительном сезоне приходится намного больше платить за газ. Потребители уверены, что тарифы подняты необоснованно.

Из-за многочисленных жалоб Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, проведет выездные внеплановые проверки 29 облгазов, которые нарушают права потребителей.

В случае выявления любых нарушений украинцам советуют обращаться с жалобой в НКРЭКУ. После проведения проверок украинцам пересчитают платежки, сверив их с показаниями счетчиков.

Отметим, посравнению с январём, одна компания снизила стоимость топлива с 8,1 до 7,7 грн/куб м. Остальные поставщики оставили свои предложения без изменений. При этом, у большинства из них цена одного кубометра газа находится ниже уровня в 8 грн.
Самое выгодное предложение в феврале будет у поставщика "ЭРУ Людям" - 7,70 грн/ куб м. "Энерджи Трейд Групп" будет реализовывать топливо по цене в 7,79 грн/куб м.

Остальные предприятия установили стоимость топлива вдиапазоне от 7,80 до 11,99 грн/ куб м.

В "Нафтогазе Украины" цена природного газа осталась неизменной - 7,96 грн/куб м.

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