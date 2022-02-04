Украина Названа наиболее распространенная причина тяжелых заболеваний у детей до 5 лет

2022-02-04 21:36

Ротавирусы являются наиболее распространенной причиной тяжелых диарейных заболеваний у детей младшего возраста по всему миру. Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья Украины.

⁣За год в Украине было зарегистрировано 4158 случаев ротавирусного энтерита, из них 4045 - у детей. Больше всего заболевших детей - 2557, в возрасте 1-4 года.

Зарегистрировали 20 вспышек ротавирусного энтерита, в результате которых пострадали 154 ребенка. Чаще всего вспышки возникали в детских дошкольных учреждениях, 17 случаев.

Ротавирус очень заразен. Почти каждый ребенок в мире до достижения 5-летнего возраста инфицируется ротавирусом по крайней мере один раз. Основными методами профилактики ротавирусной инфекции есть вакцинация и соблюдение правил личной гигиены.

Вакцина защищает от ротавирусных гастроэнтеритов и развития тяжелых форм заболевания. ⁣Для обеспечения ранней защиты от инфекции достаточно две или три дозы, согласно инструкции зарегистрированных в Украине вакцин. В Украине прививки против ротавирусной инфекции относят к рекомендованным.

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Заробитчане за год привезли в Украину 15 млрд долларов, половину из которых нелегально 2022-02-04 14:35
видео Дозвонился! СБУ задержала 39-летнего харьковчанина, который 14 раз сообщал о минировании 2022-02-04 12:44