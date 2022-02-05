Украина Украинцам разъяснили, когда выгоднее поменять вид пенсии

2022-02-05 13:30

В некоторых случаях украинцам, которые получают пенсию по возрасту, инвалидности или другим основаниям, выгоднее изменить вид пенсии.

Об этом сообщает сайт "На пенсии".

Так, более выгодной может оказаться пенсия, если имеется полный стаж (30 лет для женщин и 35 для мужчин) или сверхнормативнй стаж.

С 2021 года минимальная пенсия для лиц, выполнивших требования по стажу, установлена на уровне 2200 гривен. Если пенсия, рассчитанная по формуле, до этого показателя не дотягивает, то производится доплата недостающей суммы. Кроме того, при наличии полного стажа для лиц старше 65 лет минимальная пенсия установлена на уровне 2600 гривен.

В то же время пенсия по инвалидности в некоторых случая может быть выгоднее пенсии по возрасту. В соответствии с законодателсьтвом, при назначении пенсии по инвалидности в стаж дополнительно зачисляются годы с момента установления инвалидности и до достижения пенсионного возраста, а вот при переходе на пенсию по возрасту этот стаж не считается.

Кроме того, размер пенсии по инвалидности зависит от установленной группы (100%, 90%, 50% для I, II, III групп соответственно). То есть минимальная пенсия составляет для I, II – 2600 гривен и 2340 гривен соответственно. А вот для III группы устанавливается на уровне прожиточного минимума – 1934 гривны.