Мир В феврале Землю накроют две мощные магнитные бури

2022-02-07 21:00

В четверг, 10 февраля и в пятницу, 11 февраля, Землю накроет довольно мощная магнитная буря, передает информационное агентство УНИАН в понедельник, 7 февраля.

Следующая буря прогнозируется в воскресенье, 13 февраля, и в понедельник, 14 февраля, и также будет достаточно сильной.

В ятницу, 18 февраля и в субботу, 25 февраля, ожидается слабая магнитная активность.

Как магнитная буря влияет на здоровье

Во время повышенной солнечной активности возможно ухудшение самочувствия у метеозависимых и пожилых людей, обладателей хронических болезней, а также беременных женщин.

В дни магнитных бурь возможны такие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

боль в мышцах и суставах;

повышенное артериальное давление;

обострение хронических болезней;

бессоница;

слабость и раздражительность.

Свое состояние здоровья во время бури можно контролировать. С этой целью рекомендуется придерживаться правил здорового образа: