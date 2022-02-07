Мир В феврале Землю накроют две мощные магнитные бури

2022-02-07 21:00

 

В четверг, 10 февраля и в пятницу, 11 февраля, Землю накроет довольно мощная магнитная буря, передает информационное агентство УНИАН в понедельник, 7 февраля.

Следующая буря прогнозируется в воскресенье, 13 февраля, и в понедельник, 14 февраля, и также будет достаточно сильной.

 В ятницу, 18 февраля и в субботу, 25 февраля, ожидается слабая магнитная активность.

Как магнитная буря влияет на здоровье

Во время повышенной солнечной активности возможно ухудшение самочувствия у метеозависимых и пожилых людей, обладателей хронических болезней, а также беременных женщин.

В дни магнитных бурь возможны такие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • тошнота;
  • боль в мышцах и суставах;
  • повышенное артериальное давление;
  • обострение хронических болезней;
  • бессоница;
  • слабость и раздражительность.

Свое состояние здоровья во время бури можно контролировать. С этой целью рекомендуется придерживаться правил здорового образа:

  • Откажитесь от жирной, острой и жареной еды. Ешьте больше овощей и рыбы.
  • Чаще гуляйте пешком на свежем воздухе.
  • Откажитесь от алкоголя, сигарет, кофе и энергетиков. Замените их зеленым чаем.
  • Принимайте контрастный душ перед сном.
  • Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время.
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