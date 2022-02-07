В феврале Землю накроют две мощные магнитные бури

В четверг, 10 февраля и в пятницу, 11 февраля, Землю накроет довольно мощная магнитная буря, передает информационное агентство УНИАН в понедельник, 7 февраля.
Следующая буря прогнозируется в воскресенье, 13 февраля, и в понедельник, 14 февраля, и также будет достаточно сильной.
В ятницу, 18 февраля и в субботу, 25 февраля, ожидается слабая магнитная активность.
Как магнитная буря влияет на здоровье
Во время повышенной солнечной активности возможно ухудшение самочувствия у метеозависимых и пожилых людей, обладателей хронических болезней, а также беременных женщин.
В дни магнитных бурь возможны такие симптомы:
Свое состояние здоровья во время бури можно контролировать. С этой целью рекомендуется придерживаться правил здорового образа: