Украина Часть украинцев смогут независимо от возраста выходить на пенсию

2022-02-08 19:00

 

Часть граждан Украины с 2028 года смогут выйти на пенсию вне зависимости от своего возраста.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

В сообщении ведомства говорится, что для выхода на пенсию нужно иметь минимум 40 календарных лет страхового стажа.

«Начиная с 1 января 2028 года при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста», — сказано в сообщении.

В Минсоцполитики добавили, что каждый индивидуальный случай рассматрят отдельно.

При оформлении выплат Пенсионный фонд будет учитывать общее количество стажа и полученную заработную плату, с которой были уплачены страховые взносы.

Ранее мы писали, что ногие украинские пенсионеры, которые имеют большой стаж, жалуются на то, что последний практически не отражается на размере их пенсии.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, почему люди с большим стажем получают маленькую пенсию.

 

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