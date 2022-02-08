Часть украинцев смогут независимо от возраста выходить на пенсию

Часть граждан Украины с 2028 года смогут выйти на пенсию вне зависимости от своего возраста.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
В сообщении ведомства говорится, что для выхода на пенсию нужно иметь минимум 40 календарных лет страхового стажа.
«Начиная с 1 января 2028 года при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста», — сказано в сообщении.
В Минсоцполитики добавили, что каждый индивидуальный случай рассматрят отдельно.
При оформлении выплат Пенсионный фонд будет учитывать общее количество стажа и полученную заработную плату, с которой были уплачены страховые взносы.
Ранее мы писали, что ногие украинские пенсионеры, которые имеют большой стаж, жалуются на то, что последний практически не отражается на размере их пенсии.
В Пенсионном фонде Украины объяснили, почему люди с большим стажем получают маленькую пенсию.