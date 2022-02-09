Украина Часть Украины накроют дожди с мокрым снегом

2022-02-09 19:20

 

В Украину пришла оттепель, днем в четверг, 10 февраля, воздух прогреется до +5+10 градусов, а на западе и юге местами даже до 12 градусов тепла.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

На востоке и северо-востоке Украины столбики термометров покажут +2+5 градусов.

Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, местами порывы до сильного (кроме южной части).

В ближайшую ночь на западе и севере, а днем 10 февраля - в восточных областях и в Днепропетровской области вероятны мокрый снег и дождь. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

В Киеве 10 февраля будет довольно тепло: ночью 0-3 градуса тепла, днем около +7 градусов. Осадки не исключены ближайшей ночью, а вот днем в четверг – преимущественно сухо. Ветер остается порывистым.

Как сообщал "Апостроф", по прогнозу синоптика Игоря Киб

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