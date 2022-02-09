Украина Украинцам грозит лишение субсидии: названо жесткое правило

2022-02-09 19:40

Начисление субсидий всегда вызывало много вопросов у тех, кто либо только планирует получить, либо уже пользуется им. Особую популярность имеет проблема непроживания по месту прописки.

О том предусмотрена ли субсидия в случае, если кто-то из членов семьи проживает по другому адресу или за границей, рассказывает "Апостроф" со ссылкой на Черниговскую ОГА.

Трудоспособные лица, более 60 дней отсутствующие по месту регистрации и не декларирующие свои доходы, теряют права на субсидию.

Есть два варианта: либо задекларировать доходы, либо изменить состав домохозяйства, то есть место регистрации. На это дается 30 дней в соответствии с законом "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине".

Однако существует важное уточнение: если человек работает за границей и официально платит налоги, лечится или ухаживает за ребенком, то малообеспеченные члены его домохозяйства в Украине имеют право на субсидию.