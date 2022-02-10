Коронавирус Минздрав обновил карантинное деление - в желтой зоне осталась всего одна область Украины

2022-02-10 11:42

В Украине обновили данные эпидемиологической ситуации. По состоянию на 10 февраля, только одна область находится в желтой зоне карантина, две в красной, а остальные регионы – в оранжевой. Об этом сообщает Минздрав.

В желтой зоне карантина находится только Полтавская область, хотя еще вчера в нее входили Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области.

В оранжевой зоне находятся г. Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.

В красной зоне - Ивано-Франковская и Ровенская области.

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