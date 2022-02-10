Украина Украинцам рассказали, когда в "Дії" появятся пенсионные удостоверения

2022-02-10 18:00

Удостоверение в Дії будет иметь одинаковую с бумажным пенсионным удостоверением юридическую силу и срок действия

Электронное отображение пенсионного удостоверения на Едином государственном веб-портале электронных услуг «Дія» может появиться уже в марте.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Так, ныне команда разработчиков Дії работает над тем, чтобы уже в марте все желающие владельцы пенсионных удостоверений имели доступ к отображению своих документов в приложении.

Отображение будет формироваться автоматически при наличии в реестре сведений, в том числе отцифрованного образа лица человека, вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом и т. п.), который обеспечивает передачу информации из соответствующих реестров.

Удостоверение в Дії будет иметь одинаковую с бумажным и электронным пенсионным удостоверением юридическую силу и срок действия.