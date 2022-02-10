Украина Стоимость доллара и евро резко изменилась - стоит ли покупать валюту сейчас

2022-02-10 20:40

Национальный банк Украины обновил курс валют на последний банковский день этой недели - пятницу, 11 февраля.

Новые котировки основных иностранных валют обнародованы на сайте регулятора.

Так, в паре с долларом украинская гривна отыграла вчерашнее падение, подорожав на 10 копеек. 11 февраля официальный курс американской валюты составит 27,88 грн/долл.

В паре с евро гривна укрепилась на 9 копеек - до отметки в 31,88 грн/евро.

На межбенковском валютном рынке основные иностранные валюты Украины торговались в диапазонах 27,84/27,86 грн/долл и 31,75/31,77 грн/евро.

Стоит отметить, что эксперты финансового рынка прогнозируют колебания стоимости американской валюты в пределах 29 грн/долл во втором месяце года.